Исполняющий обязанности главного редактора журнала Forbes Россия Николай Мазурин, комментируя увольнение Николая Ускова, отметил, что редакция журнала строго придерживается принципов независимости при работе.

Исполняющий обязанности главного редактора журнала Forbes Россия Николай Мазурин, комментируя увольнение Николая Ускова, отметил, что редакция журнала строго придерживается принципов независимости при работе.Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении медиагруппы ACMG, которой принадлежит издание.Мазурин заявил, что российская редакция Forbes "строго придерживается стандартов деловой журналистики, разработанных нашими американскими коллегами". По его мнению, это независимость от властей страны, от деловых людей, от разного рода спикеров, от рекламодателей, а также от собственника издания.По мнению нового главного редактора, как только нарушается какой-то из элементов данного стандарта, российский Forbes можно закрывать или переименовывать. Мазурин отметил, что после 12 лет работы в издании и дальше готов трудиться в нем, поскольку считает журнал честным и независимым СМИ.Ранее ACMG сообщила, что увольнение Ускова связанно с недостаточным качеством работы и регулярным нарушением трудовой дисциплины, не конкретизируя претензии.В ответ Усков пообещал обжаловать данное решение в суде и отметил, что формальным поводом к увольнению стало его участие в программе "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы".