Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов их встречи, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также он подтвердил, что Путин обсуждал с канцлером Австрии возможность проведения встречи в Вене.

Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора, который состоялся 20 марта, обсуждали, что Вена может стать одним из городов их встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На уточняющий вопрос, обсуждал ли Путин на переговорах с канцлером Австрии Себастьяном Курцом возможность проведения встречи в Вене, Песков ответил: "Упоминалось, что Вена может стать таким городом".По словам Пескова, сейчас данный вопрос является предметом российско-американского обсуждения, однако никаких конкретных договоренностей пока нет, передает "Интерфакс".5 июня Путин с рабочим визитом посетил Австрию. Он встретился с президентом страны, канцлером и представителями крупного бизнеса. После этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщила, что президент России попросил канцлера Австрии организовать саммит с американским лидером в Вене этим летом. По словам источника, Путин не хочет, чтобы встреча состоялась в Вашингтоне, и предпочел бы нейтральное место. "Канцлер Себастьян Курц принял просьбу и пообещал обратиться к господину Трампу", — отметил чиновник.