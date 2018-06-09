Бард Александр Розенбаум исполнил в Вечернем Урганте самые полюбившиеся россиянам песни, переосмыслив их на свой манер. Больше всего зрителям запомнилась необычная версия композиции Филиппа Киркорова.

Бард Александр Розенбаум исполнил в "Вечернем Урганте" самые полюбившиеся россиянам песни, переосмыслив их на свой манер. Больше всего зрителям запомнилась необычная версия композиции Филиппа Киркорова.В шоу "Вечерний Ургант", вероятно, появилась новая постоянная рубрика – "Поп-стоп" с Александром Розенбаумом. Музыкант исполняет современные хиты разных жанров в своей манере и тут же затмевает оригинал. В очередном выпуске, фрагмент которого появился на YouTube, прозвучали песни Филипа Киркова, Элджея и многих других популярных отечественных исполнителей.Розенбаум сыграл предложенные ему композиции в жанрах классика и шансон. Сообщается, что Шансонье ни разу не слышал этих песен. Ему просто предоставили тексты, в остальном– полная импровизация.Каверы настолько понравились присутствующим в зале, что громкие аплодисменты и смех не утихали ни на секунду. В свою очередь, пользователи Сети отметили, что у заслуженного артиста получилось вполне себе неплохо, на свой характерный бардовский манер. Впрочем, в восторге остался и сам Иван Ургант, передает .Нашумевший в последнее время хит Киркорова "Цвет настроения синий" Розенбаум предложил исполнить в стиле джаз. В ответ на это Ургант в шутливой форме попросил: "Не портите джазом эту песню". Сам бард подметил, что песню нужно исполнять в "игривом" стиле.Напомним, что это не первый выпуск новоиспеченной рубрики с Розенбаумом. Бард уже исполнял песни Ольги Бузовой и Егора Крида, придав им неповторимый колорит.