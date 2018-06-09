Певица Лиза Монеточка, которая метеором влетела в российский шоу-бизнес еще три года назад, стала объектом пристального внимания многочисленных критиков. Причины нападок недоброжелателей самые разные.

Певица Лиза Монеточка, которая метеором влетела в российский шоу-бизнес еще три года назад, стала объектом пристального внимания многочисленных критиков. Причины нападок недоброжелателей самые разные.Среди своих многочисленных поклонников певица Елизавета Гырдымова, более известная как Лиза Монеточка, успела завоевать популярность еще в 2016 году, когда на свет появился ее первый альбом "Психоделический клауд рэп". Фанаты ценят ее творчество за тексты, в которых сочетается легкая ирония и серьезные проблемы, а также за приятную музыку.В 2018 году вышел очередной альбом Монеточки, получивший название "Раскраски для взрослых". К этому моменту слава исполнительницы среди любителей новых форм на поп-сцене успела прогреметь на всю страну. Музыкальные критики успели назвать ее голосом поколения 20-летних и едва ли не новым Виктором Цоем. Об успехе Монеточки говорят и объективные показатели – билеты на концерты юного дарования распродаются буквально в день старта продаж.Однако мнения публики все же разделились. Так, появились критики, которые стали отчитывать Монеточку за отсутствие развития и повторяющиеся мотивы в текстах. К музыке предъявить такую же претензию они не смогли – тут, наоборот, исполнительницу начали ругать за слишком резкие перемены и чересчур смелые эксперименты."За два года никакой интересной работы и трансформации в ее работе с голосом и вокальностью не произошло", – цитирует сайт "Комсомольская правда" журналистку Юлию Вахонину. "Ангельский, детский голос, наивность и девственность звучания ее голоса – все это было еще в 2016 году", – отрезала она.Не смогла журналистка похвалить и перемены в музыкальном звучании. Более того, Юлия Вахонина услышала в треках Монеточки откровенный плагиат. По ее словам, песня "Каждый раз" списана с хита Daft Punk – Get Lucky, а музыкальное сопровождение "Нимфоманки" повторяет трекAfter Dark, которую исполняла команда Tito & Tarantula."Вы бессознательно начинаете "любить" эти песни Монеточки, не за их оригинальность, а за то, что ваш мозг слышит известный и любимый мотив. Это и вызывает аудиовлюбленность", – уверена журналист. Она считает, что такой подход – это откровенный обман слушателей. Примечательно, что ранее один из первых хитов Лизы Монеточки – "Мама, я не зигую" – слушатели называли то ли пародией, то ли плагиатом на песню Стаса Костюшкина "Девушка, я не танцую".