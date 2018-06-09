24 года неведения: каждый десятый россиянин не знает, что празднуется 12 июня. Три процента опрошенных не считают этот день праздником, один процент отмечает в этот день годовщину выборов первого президента России, а два процента помнят дату принятия Декларации о госсуверенитете России.

24 года неведения: каждый десятый россиянин не знает, что празднуется 12 июня. Три процента опрошенных не считают этот день праздником, один процент политических гурманов отмечает в этот день годовщину выборов первого президента России, а два процента помнят дату принятия Декларации о госсуверенитете России.Только 49 процентов опрошенных "Левада-центром" россиян знают точное название праздника 12 июня – День России. 34 процента придерживаются принятого в 1990-х годах названия – День независимости России.В проведенном с 24 по 30 мая опросе в 52 российских регионах приняли участие 1600 человек от 18 лет и старше из 136 населенных пунктов.При этом каждый пятый россиянин примет участие в праздничных мероприятиях, отмечает ВЦИОМ на основе собственного исследования.Не повезло четверти опрошенных – 12 июня они вынуждены будут работать. Столько же жителей займутся работами на своем дачном участке, еще столько же просто прогуляются на природе, а 23 процента займутся домашними делами.На вопрос о времяпровождении в праздник опрошенные дали следующие ответы: смотреть праздничный салют будут 18 процентов, 17 процентов пойдут в гости или сами будут готовиться к приему гостей, 12 процентов будут смотреть телевизор, а 5 процентов предпочтут развлечения в виде похода в кино, театр или на концерт. Этот опрос был проведен среди 2000 россиян, выбранных случайным образом.До 1994 года праздник 12 июня не был государственным и связывался с принятием декларации независимости. А в 1998 году первый президент России Борис Ельцин предложил называть праздник коротко – День России. Но законодательное закрепление это идея получила только спустя четыре года уже при президенте Путине.