Регистратор одного из участников ДТП снял на видео аварию, произошедшую в Комарово, когда фургон врезался в пропускающие пешехода на зебре автомобили. Машины получили незначительные повреждения, а пешеходу повезло — женщина отделалась легким испугом.

Регистратор одного из участников ДТП снял на видео аварию, произошедшую 8 июня под Петербургом в Комарово, когда два легковых автомобиля остановились перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить женщину, и, спустя несколько секунд, в них врезался фургон Mersedes.В результате аварии машины получили незначительные повреждения, а пешеходу, мимо которого в считанных сантиметрах промчался Mersedes, повезло — женщина отделалась легким испугом и отбежала назад.