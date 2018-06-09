Площадь пожара в торгово-развлекательном центре Меншиков Холл под Санкт-Петербургом увеличилась и достигла 800 квадратных метров.

Площадь пожара в торгово-развлекательном центре "Меншиков Холл" под Санкт-Петербургом увеличилась и достигла 800 квадратных метров.Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах, подчеркнув, что в готовность к ликвидации пожара приведен вертолет Ка-32.По словам собеседника агентства, возгоранию присвоен третий номер сложности из пяти возможных. На месте ЧП работают спасательные подразделения, данных о пострадавших нет.Пожар возник на кровле торгово-развлекательного комплекса в Ломоносове при проведении ремонтных работ при реконструкции здания, которое является памятником культурного наследия.По предварительным данным, пламя возникло из-за нарушений техники безопасности при проведении ремонтных работ.Площадь "Меншиков Холл", который располагается в пригороде Санкт-Петербурга Ломоносове, составляет более 4 тысяч квадратных метров.