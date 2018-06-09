Следователи Ярославской области возбудили уголовное дело по статье Истязание в отношении 44-летнего многодетного отца. Он воспитывал своего 13-летнего сына, сажая на цепь. Ребенок в больнице, отец подался в бега. Его ищут, чтобы задержать.

Следователи Ярославской области возбудили уголовное дело по статье "Истязание" в отношении 44-летнего жителя одного из сел Некрасовского района.Как сообщает региональное управление СК РФ, подозреваемый применял недопустимые методы воспитания по отношению к своему 13-летнему сыну, причиняя ему физическую боль и психические страдания.Мальчик находится в больнице, а его отца, подавшегося в бега, ищут, чтобы задержать.Известно, что эта семья – многодетная, и она состоит на учете в органах профилактики. В семье пять детей, из них четверо – малолетние.В связи с тем, что дети находятся в социально опасном положении, следствием инициирован вопрос об их незамедлительном изъятии из семьи.По сведениям Life, отец "воспитывал" сына-подростка, сажая его на цепь.