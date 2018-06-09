Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО обнаружили подростка на территории района Крюково г. Москвы...

Сотрудниками полиции УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве, благодаря помощи неравнодушных граждан, обнаружен пропавший без вести 16-летний подросток, который 5 июня 2018 года ушел от родителей и не вернулся.В дежурную часть УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве от жительницы округа поступило сообщение о местонахождении разыскиваемого мальчика, объявление о розыске которого было размещено в средствах массовой информации. Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО обнаружили подростка на территории района Крюково г. Москвы. В настоящее время он передан законным представителям.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31