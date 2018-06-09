Польскую дизель-электрическую подводную лодку Сокол списывают в утиль. Ее построили 52 года назад для норвежских ВМС. За долгую службу субмарина совершила 174 погружения и прошла 26 тысяч морских миль, то есть около 48 тысяч километров.
Польскую дизель-электрическую подводную лодку "Сокол" списывают в утиль. Ее построили 52 года назад для норвежских ВМС. За долгую службу субмарина совершила 174 погружения и прошла 26 тысяч морских миль, то есть около 48 тысяч километров, пишет агентство ТАСС.
"Сокол" относится к проекту Kobben. Таких подлодок у польского военно-морского флота было четыре. Однако в прошлом году был списан "Кондор", а еще две, "Стервятник" и "Орлан", лишь немного моложе своих предшественников: до пенсии им остается около одного-двух лет.
В итоге на боевом дежурстве остается всего одна подлодка – "Орел". Это корабль проекта "Варшавянка", построенный еще в Советском Союзе.
Местные специалисты уверены: никто не понимает, что делать с польским подводным флотом дальше. ВМС собирались покупать новые корабли, даже выбрали поставщика, однако проект заморозили.
Норвежские субмарины Kobben были разработаны на базе немецких подводных лодок проекта 205. Это совсем небольшие корабли: длина – 45 метров, водоизмещение – до 530 тонн. Вооружение – 8 торпедных аппаратов. Всего было построено 15 подобных подлодок. Многие из них давно отправлены в утиль.