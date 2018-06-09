Польскую дизель-электрическую подводную лодку Сокол списывают в утиль. Ее построили 52 года назад для норвежских ВМС. За долгую службу субмарина совершила 174 погружения и прошла 26 тысяч морских миль, то есть около 48 тысяч километров.

Польскую дизель-электрическую подводную лодку "Сокол" списывают в утиль. Ее построили 52 года назад для норвежских ВМС. За долгую службу субмарина совершила 174 погружения и прошла 26 тысяч морских миль, то есть около 48 тысяч километров, пишет агентство ТАСС."Сокол" относится к проекту Kobben. Таких подлодок у польского военно-морского флота было четыре. Однако в прошлом году был списан "Кондор", а еще две, "Стервятник" и "Орлан", лишь немного моложе своих предшественников: до пенсии им остается около одного-двух лет.В итоге на боевом дежурстве остается всего одна подлодка – "Орел". Это корабль проекта "Варшавянка", построенный еще в Советском Союзе.Местные специалисты уверены: никто не понимает, что делать с польским подводным флотом дальше. ВМС собирались покупать новые корабли, даже выбрали поставщика, однако проект заморозили.Норвежские субмарины Kobben были разработаны на базе немецких подводных лодок проекта 205. Это совсем небольшие корабли: длина – 45 метров, водоизмещение – до 530 тонн. Вооружение – 8 торпедных аппаратов. Всего было построено 15 подобных подлодок. Многие из них давно отправлены в утиль.