Минский комплекс мер стал предметом обсуждения в
телефонных переговорах президентов России и Украины 9 июня. В Кремле
подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
Минский "комплекс мер" стал предметом обсуждения в
телефонных переговорах президентов России и Украины 9 июня. В Кремле
подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
Владимир Путин и Петр Порошенко обсудили ситуацию на
юго-востоке Украины. Президенты обсудили и то, как реализуются минские
договоренности. Разговор состоялся в преддверии намеченной на 11 июня встречи в
Берлине глав МИД стран-участниц "нормандского формата", сообщается на
сайте Кремля.
Владимир Путин в разговоре подчеркнул, что необходимо незамедлительно
освободить российских журналистов, арестованных на Украине. Петр Порошенко, в
свою очередь, заявил о важности освобождения граждан Украины, которые находятся
в заключении в России и в Донбассе. Украинский лидер обеспокоен состоянием их
здоровья, заявили в пресс-службе президента Украины.
Сообщается, что президенты договорились о следующем: в
ближайшее время уполномоченные по правам человека – российские и украинские -
посетят заключенных в обеих странах.
Буквально перед самым разговором с Владимиром Путиным
Порошенко отметился еще одним несуразным заявлением. Он поздравил
севастопольцев с днем города – при этом выразив надежду, что над городом
однажды будет поднят украинский флаг.
"Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят
украинский флаг и будет звучать украинский гимн!" – написал политик в
своем в Twitter. Более того, он назвал город украинским, героическим и
"славным потомком древнего Херсонеса". Крымчане в ответ предложили
Порошенко приехать в город и прогуляться по улицам Севастополя с украинским
флагом в руках.