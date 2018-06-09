Минский комплекс мер стал предметом обсуждения в телефонных переговорах президентов России и Украины 9 июня. В Кремле подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Минский "комплекс мер" стал предметом обсуждения втелефонных переговорах президентов России и Украины 9 июня. В Кремлеподчеркнули, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.Владимир Путин и Петр Порошенко обсудили ситуацию наюго-востоке Украины. Президенты обсудили и то, как реализуются минскиедоговоренности. Разговор состоялся в преддверии намеченной на 11 июня встречи вБерлине глав МИД стран-участниц "нормандского формата", сообщается насайте Кремля.Владимир Путин в разговоре подчеркнул, что необходимо незамедлительноосвободить российских журналистов, арестованных на Украине. Петр Порошенко, всвою очередь, заявил о важности освобождения граждан Украины, которые находятсяв заключении в России и в Донбассе. Украинский лидер обеспокоен состоянием ихздоровья, заявили в пресс-службе президента Украины.Сообщается, что президенты договорились о следующем: вближайшее время уполномоченные по правам человека – российские и украинские -посетят заключенных в обеих странах.Буквально перед самым разговором с Владимиром ПутинымПорошенко отметился еще одним несуразным заявлением. Он поздравилсевастопольцев с днем города – при этом выразив надежду, что над городомоднажды будет поднят украинский флаг."Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднятукраинский флаг и будет звучать украинский гимн!" – написал политик всвоем в Twitter. Более того, он назвал город украинским, героическим и"славным потомком древнего Херсонеса". Крымчане в ответ предложилиПорошенко приехать в город и прогуляться по улицам Севастополя с украинскимфлагом в руках.