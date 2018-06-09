Президент Украины Петр Порошенко спутал даты при поздравлении севастопольцев с Днем города, что можно расценивать как признак невежественности.

Президент Украины Петр Порошенко спутал даты при поздравлении севастопольцев с Днем города, что можно расценивать как признак невежественности.Так депутат Государственной думы РФ от севастопольского региона Дмитрий Белик прокомментировал РИА Новости поздравление жителей города, с которым в своем аккаунте в "Твиттере" 9 июня выступил Порошенко. В своем твите он написал, что не сомневается в том, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и зазвучит украинский гимн.Славний нащадок стародавнього Херсонесу, героїчний Севастополь – це українське мЁсто.Не маю жодного сумнЁву, що над Севастополем замайорить український прапор та лунатиме український гЁмн!#КримЦеУкраїна #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/EeJb5CRa9N— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 июня 2018 г.По словам Белика, президент Украины не в курсе, что главная база Черноморского флота России была основана князем Григорием Потемкиным по велению императрицы Екатерины II 14 июня 1783 года – в районе древнего греческого города Херсонеса.Парламентарий подчеркнул, что надеется, что данная ошибка всего лишь "признак невежественности украинского лидера, а не очередная демонстрация пренебрежения и неуважения официального Киева к севастопольцам".