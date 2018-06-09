Компания Porsche определилась с именем, которое получит конвейерная версия электрокара, до сих пор известного под названием Mission E. Звучит это имя вполне презентабельно и отсылает к символике марки Порше и города Штутгарт.
<a href="http://33live.ru/novosti/09-06-2018-porsche-raskryla-nazvanie-serijnogo-elektrokara.html" target="_blank">Porsche раскрыла название серийного электрокара</a> - Компания Porsche определилась с именем, которое получит конвейерная версия электрокара, до сих пор известного под названием Mission E. Звучит это имя вполне презентабельно и отсылает к символике марки Порше и города Штутгарт.
[url=http://33live.ru/novosti/09-06-2018-porsche-raskryla-nazvanie-serijnogo-elektrokara.html]Porsche раскрыла название серийного электрокара[/url] - Компания Porsche определилась с именем, которое получит конвейерная версия электрокара, до сих пор известного под названием Mission E. Звучит это имя вполне презентабельно и отсылает к символике марки Порше и города Штутгарт.