Компания Porsche определилась с именем, которое получит конвейерная версия электрокара, до сих пор известного под названием Mission E. Звучит это имя вполне презентабельно и отсылает к символике марки Порше и города Штутгарт.

Компания Porsche определилась с именем, которое получит конвейерная версия электрокара, до сих пор известного под названием Mission E. Звучит это имя вполне презентабельно и отсылает к символике марки "Порше" и города Штутгарт.