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<a href="http://33live.ru/novosti/09-06-2018-porsche-vypustila-retro-spidster-na-baze-911.html" target="_blank">Porsche выпустила ретро-спидстер на базе 911</a> - Компания Porsche представила юбилейный концепт 911 Speedster, призванный напомнить об одной из страниц истории марки – Porsche 356 №1 Roadster. Концепт на базе серийного спорткара 911 может превратиться в серийную модель уже до конца нынешнего года.