Пользователи социальной сети Одноклассники активнее всего обсуждают сборную Португалии среди иностранных сборных чемпионата мира по футболу. Таковы данные исследования, проведенного ОК.

Пользователи социальной сети Одноклассники активнее всего обсуждают сборную Португалии среди иностранных сборных чемпионата мира по футболу. Таковы данные исследования, проведенного ОК.Одноклассники с помощью инструментов Brand Analytics проанализировали русскоязычные сообщения пользователей в открытых профилях и группах за последний месяц. Все посты содержали упоминание чемпионата мира по футболу 2018 в различных вариантах написания.В ходе анализа, из общего массива постов про чемпионат были выделены сообщения, содержащие упоминания сборной России и других государств-участников мундиаля. Португалия оказалась на первом месте по упоминанию среди иностранных сборных, 17% сообщений были посвящены ей. На втором месте по упоминанию – сборная Аргентины (13%). Примечательно, что главными темами постов о сборных Португалии и Аргентины были их звездные футболисты – Криштиану Роналду и Лионель Месси. Третье место поделили сборные из африканских стран с 12%. На четвертом месте – сборная Франции (9%), на пятом – сборные из стран Азии и Северной Америки (5%).11% от общего количества сообщений о ЧМ-2018 посвящены сборной России. Пользователи обсуждают, в частности, тренера Станислава Черчесова. В лидерах по числу упоминаний среди членов сборной – Артем Дзюба, Федор Смолов и Александр Головин.Соцсеть также проанализировала, какие темы в контексте ЧМ больше всего волнуют жителей регионов, участвующих в чемпионате. Оказалось, что у пользователей из Москвы наиболее популярны обсуждения болельщиков (11,2% сообщений) и возможного политического обострения с Украиной (11,4%). Петербуржцы чаще всего обсуждают символику чемпионата мира (12,7%) и болельщиков (9,2%). Тема болельщиков также волнует жителей Ростовской (16,1%), Волгоградской (15,3%), Самарской (16,9%) и Нижегородской (12,5%) областей, а также Краснодарского края (13,1%) и Республики Татарстан (15%). Жители Свердловской области обеспокоены темой безопасности во время ЧМ, она преобладает в 13% постов. Интересно, что пользователи из республики Мордовия и Калиниградской области больше всего обсуждают проблему, связанную с бездомными животными (истребление, строительство приютов, помещение дворняг в центры временного содержания). Эта тема присутствует почти в 20% постов мордовчан и в 11% сообщений жителей Калининградской области.Пользователи ОК не готовы тратиться на ЧМКроме исследования содержания постов соцсеть провела опрос среди 2600 русскоязычных пользователей ОК о планах во время ЧМ.Почти половина (46%) респондентов планируют избежать любых трат, связанных с чемпионатом. На билеты на матчи готовы потратиться 10% опрошенных, это почти в два раза меньше количества желающих приобрести памятные сувениры ЧМ (17%).61% опрошенных планируют следить за матчами кубка. Из них – 16% собираются болеть за любимые сборные на стадионах. В топ-3 городов, которые пользователи ОК планируют посетить во время ЧМ, вошли Москва (39%), Сочи (20%) и Ростов-на-Дону (19%).Большинство респондентов (84%) из тех, кто будет следить за матчами, отметили, что смотреть их они будут в общественных местах: кафе, барах, парках. Отвечая на вопрос «С кем вы планируете смотреть матчи?», 42% пользователей сказали, что будут смотреть с семьей, больше трети респондентов (38%) – в одиночестве.Три четверти опрошенных (74%) говорят, что будут узнавать результаты матчей из теленовостей, 19% — из поисковиков, 18% — из новостной ленты Одноклассников (пользователи могли выбрать несколько вариантов, поэтому сумма ответов больше 100%).В ОК начало работу приложение ЧМ-2018, с помощью которого болельщики смогут увидеть турнир глазами блогеров, снимающих прямые эфиры из городов-хозяев матчей, а также узнавать результаты игр и читать актуальные новости.Одноклассники – одна из крупнейших социальных сетей в России и странах ближнего зарубежья. Ежемесячно соцсеть посещают 71 млн человек, которые общаются с друзьями и делятся эмоциями с близкими людьми с помощью различных сервисов социальной сети: сообщений, голосовых и видеозвонков, открыток и стикеров. ОК – это также технологичная контентная и сервисная платформа: в социальной сети можно смотреть трансляции важных событий в качестве 4К, слушать актуальную музыку, покупать товары и услуги и осуществлять денежные переводы в 18 стран мира.