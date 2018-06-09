Участники чемпионата мира по футболу продолжают прибывать в Россию. В субботу в Москву прилетели чемпионы Европы футболисты сборной Португалии.

Участники чемпионата мира по футболу продолжают прибывать в Россию. В субботу в Москву прилетели чемпионы Европы футболисты сборной Португалии.Самолет со сборной Португалии приземлился в аэропорту "Жуковский". После прибытия португальская команда отправилась на базу "Сатурна" в Кратово. Там чемпионы Европы будут проживать и готовиться к матчам мирового первенства.Сборная Португалии выступит в группе В. Ее соперниками на первом этапе будут команды Испании ("Фишт", 15 июня),Марокко ("Лужники", 20 июня) и Ирана ("Мордовия Арена", 25 июня).