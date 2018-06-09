В Омске и в соцсетях бурно обсуждают историю, которую рассказала местным СМИ 26-летняя Виктория - учительница истории в общеобразовательной школе №7. Фото девушки для модельного агентства, где она училась в свободное время, помимо ее желания попали в Сеть, и Викторию со скандалом уволили.

В Омске и в соцсетях бурно обсуждают историю, которую рассказала местным СМИ 26-летняя Виктория — учительница истории в общеобразовательной школе №7.Порталу НГС.Омск она сообщила, что в свободное от работы время училась в модельном агентстве для девушек с пышными формами. На одном из занятий Виктория позировала в купальнике: это была фотосессия в стиле "пин-ап" для рекламы магазина одежды plus size.Сама Виктория в соцсетях эти фото не размещала, однако они попали в интернет, их увидели родители учеников и руководство школы. В результате, рассказала Виктория, несмотря на ее попытки объяснить, что ничего стыдного в этих фото нет, ее уволили "по собственному желанию".По словам Виктории, отстаивать свои права смысла не было, поскольку в этой школе ей все равно не дали бы потом спокойно работать.Руководство школы после резонанса, который вызвала в городе эта история, распространило заявление для местных СМИ с объяснением причин увольнения Виктории.В нем, в частности, говорится, что "учитель истории Виктория Попова своим поведением (распространением в интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта) нанесла урон имиджу школы, а самое главное – высокому званию педагогического работника"."Осознав данный факт, педагог написала заявление по собственному желанию", – приводит текст сообщения местный портал mc.bk55.ru.