В праздничные выходные дни циркуляция воздушных масс над Европейской Россией будет характеризоваться динамичностью, скоростью и масштабами. Резкое изменение погодных условий ожидается на территории от северных до южных морей.

В праздничные выходные дни циркуляция воздушных масс над Европейской Россией будет характеризоваться динамичностью, скоростью и масштабами. Резкое изменение погодных условий ожидается на территории от северных до южных морей.В Москве и области солнце на небосводе появится только в первый день выходных, будет прохладно, не обойдется без дождя, максимальная температура не превысит +14... +16°. В понедельник, благодаря прохождению тёплого атмосферного фронта, в столице потеплеет до +21…+23°, пройдут дожди. Тёплый воздух не задержится надолго: в праздничный день произойдет смена воздушных масс, похолодает до +18…+20°, пройдут обильные дожди, местами с грозами и порывистым ветром, сообщает Центр погоды ФОБОС.Характер погоды в Санкт-Петербурге будет определять атлантический циклон и его атмосферные фронты. Погода будет облачной, с сильными дождями, которые начнутся в ночь на понедельник. Температура воздуха в воскресенье +21…+23°, в понедельник днём повысится до +23…+25°, в праздничный день, в тыловой части циклона, опустится до +14…+16°.Черноземье в меньшей степени будет подвержено влиянию Атлантики, дожди здесь будут носить кратковременный характер, температура воздуха в Орле, Курске и Воронеже +21…24°.В Поволжье погода будет стабильно холодной, с кратковременными небольшими дождями. В Кирове и Йошкар-Оле +14…+17°, в Саранске, Пензе и в Ульяновске в предпраздничные дни 15...+17°, в День России потеплеет до +20…+23°.На территории Южного федерального округа, вдали от атмосферных фронтов, послеполуденные кратковременные ливневые дожди, местами с грозами, пройдут только в воскресенье и в понедельник. Температура в Симферополе, в Ростове-на-Дону, в Краснодаре, Сочи, Ставрополе +26…+29°.В атмосфере над Уралом будет преобладать циклоническая циркуляция холодных воздушных масс, будет облачно, пройдут дожди. В Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Нижнем Тагиле +14….+18°.На характере погоды в южных областях Западной Сибири скажется влияние атмосферных фронтов, местами пройдут небольшие дожди. В Омске и Новосибирске потеплеет с +15…+18° до 22…+25°, в Кемерово будет тепло +26…+29°.В предпраздничные дни на юге Дальнего Востока обойдется без осадков. В праздник на погоду окажет влияние южный циклон, благодаря которому на небосводе появятся плотные облака, начнутся дожди. В Хабаровске +25…+28°. Во Владивостоке температура понизится до с +15...+18° до +12...+14°.