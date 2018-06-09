Четыре человека погибли, еще 16 пострадали в результате падения в овраг экскурсионного микроавтобуса на востоке Грузии. Последствия аварии сняли на видео.

Четыре человека погибли, еще 16 пострадали в результате падения в овраг экскурсионного микроавтобуса на востоке Грузии, сообщает Interpressnews. Последствия аварии сняли на видео.ДТП произошло утром в субботу, 9 июня, на Гомборском перевале в регионе Кахети, когда закончившие шестой класс учащиеся тбилисской школы вместе с родителями направлялись на экскурсию. По предварительной версии, водитель отвлекся от дороги и не совладал с управлением, в итоге микроавтобус упал в овраг.Первоначально сообщалось о двоих погибших, спустя пару часов их число увеличилось до четырех. По некоторым данным, жертвами стали один ребенок и трое взрослых. Помощь медиков потребовалась еще 16 пассажирам микроавтобуса, всех их доставили в больницу.Водителю, который сейчас дает показания, грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Нарушении правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего смерть двух и более лиц".