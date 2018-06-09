Александра Малинина и его дочь высмеяли из-за клипа на песню, посвященную грядущему чемпионату мира по футболу. Социальные сети наполнились негативными отзывами и неудачными кадрами из видео.

Александра Малинина и его дочь высмеяли из-за клипа на песню, посвященную грядущему чемпионату мира по футболу. Социальные сети наполнились негативными отзывами и неудачными кадрами из видео.Видимо, Малинин решил поддержать отечественных футболистов, написав тематическую песню. Певец переосмыслил известную в 70-х композицию "Moskau", которую в то время исполняла группа "Dschinghis Khan". В съемках клипа приняла участие и дочь Малина Устинья. Пользователи сети, мягко говоря, не оценили старания звездной семьи и активно начали критиковать как песню, так и ее визуализацию. Некоторые комментаторы даже стали жаловаться на глазную боль и дискомфорт в ушах после просмотра данного ролика. "Я от него вообще в анабиоз впал. Очень долго пытался понять: что это и зачем это?", – пожаловался один из обитателей Facebook. "Это ужас за гранью! Это позор!", – поддержал его другой пользователь социальной сети.