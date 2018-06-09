Магаданскому участковому пришлось достать пистолет, чтобы утихомирить вступившего с ним в драку выпившего мужчину. Региональное управление СКР уже завело на подозреваемого уголовное дело, хотя очевидцы утверждают, что страж порядка вел себя не лучшим образом.

Магаданскому участковому пришлось достать пистолет, чтобы утихомирить вступившего с ним в драку выпившего мужчину. Региональное управление СКР уже завело на подозреваемого уголовное дело, хотя очевидцы утверждают, что страж порядка вел себя не лучшим образом.Причина конфликта, произошедшего днем 8 июня на улице Наровчатова, остается неизвестной. На кадрах видно, как полицейский бросается с кулаками на мужчину, но тот сначала отталкивает полицейского, а затем наносит крепкий удар в живот."Стоять! Упал!" — потребовал правоохранитель, вытащив пистолет, в то время как и его противник, и оказавшиеся рядом люди сетовали на то, что служитель закона сразу бросился в драку, даже не представившись."Для защиты себя от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для здоровья, сотрудник полиции правомерно обнажил огнестрельное оружие и привел его в готовность к стрельбе. В дальнейшем подозреваемый был доставлен в дежурную часть городского отдела внутренних дел", — отметили в региональном управлении СКР, не уточнив причину драки.На 33-летнего мужчину завели уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".