Президент РФ Владимир Путин, находящийся в Китае с официальным визитом, преподнес оригинальный подарок председателю КНР Си Цзиньпину.

Президент РФ Владимир Путин, находящийся в Китае с официальным визитом, преподнес оригинальный подарок председателю КНР Си Цзиньпину, передает ТАСС.Как стало известно, российский президент презентовал китайскому коллеге русскую баню. Обмен подарками произошел накануне вечером. Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что сруб выполнен из 200-летнего кедра с Алтая. По словам Пескова, в ходе обмена подарками китайскому лидеру показали эскиз бани, а также спил дерева, по которому можно оценить солидный масштаб бревна.Перед визитом Путин не стал рассказывать в интервью Медиакорпорации Китая, какой подарок он привезет Си Цзиньпину. В ответ на просьбу раскрыть секрет, он сказал: "Что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу председателю КНР в подарок? Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и Вами". "Я потом Вам на ухо шепну", — пошутил глава государства.Отвечая на вопрос о том, почему он привез Си Цзиньпину в 2016 году в подарок ящик мороженого, глава государства признался: "Я привез, потому что председатель Си Цзиньпин упомянул, что он любит российское мороженое, поэтому я и привез ему в подарок". "Мы с ним обмениваемся некоторыми мелочами", — добавил Путин.