Ответственным за поручение назначен премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос упрощения строительства объектов связи. Как сообщает РИА "Новости". соответствующее поручение по итогам встречи с членами Совета законодателей опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся: ∎ внесения в Градостроительный кодекс Российской Федерации изменений, направленных на стандартизацию и упрощение процедуры получения операторами связи разрешений на строительство объектов связи", — говорится в поручении.Ответственным за поручение назначен премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев. Он будет должен представить доклад о выполнении до 1 сентября 2018 года.