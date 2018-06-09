Президент Путин только-только вышел на новый конституционный виток, но кто же все-таки может стать его преемником? Суждено ли состояться полноценному саммиту Путина с Трампом?

Президент Путин только-только вышел на новый конституционный виток, но кто же все-таки может стать его преемником? Суждено ли состояться полноценному саммиту Путина с Трампом? Обо всем этом "Вести в субботу" в ходе эксклюзивного интервью спросили самого главу государства по окончании "Прямой линии".Формат "Прямой линии" с началом нового президентского срока был обновлен. Пожалуй, главное нововведение — то, что президент стал своего рода соведущим. К нему были вопросы от граждан. Он же вызывал на прямые включения вице-премьеров, министров и губернаторов. С нашей точки зрения, это демонстрировало не только технический прогресс, хотя, конечно, связисты были на высоте, это еще и прогресс в том, как работает система.Путин вполне мог пойти по привычному для России пути: когда люди ждут волшебства от верховной власти. Верховная власть, конечно, никуда не делась. Но и местным властям теперь не спрятаться за спиной главы государства.- Владимир Владимирович, даже не по себе сказать "здравствуйте", потому что мы вас наблюдали столько часов в ходе "Прямой линии". Конечно, выдержать это… Мы с вашей легкой руки последние полтора года очень много ездим по регионам, смотрим на новых губернаторов. Начали с Дюмина в Туле, потом был Миронов. Ярославль, Калининград, Киров, Севастополь, Самара – все не перечислишь. Отвечая на вопрос о преемнике, вы сказали о подрастании нового поколения. Наверное, как раз про них сказали, потому что там обновление элит уже наступило. За кем следить с особым вниманием?- Нужно следить с особым вниманием за теми, у кого получается, кто оказался на своем месте и отвечает высокому статусу руководителя субъекта Российской Федерации. Вы нескольких губернаторов перечислили. У них явно получается. Но я уверен, просто абсолютно убежден в том, что не только у них, но и у других вновь назначенных мною.- Которые сейчас были назначены, последняя волна?- Сейчас, да. Это не просто очень симпатичные люди. Некоторые из них достаточно молодые.- Более чем.- Но они очень хорошо профессионально подготовлены и мотивированы на достижение конечного результата в работе. Это видно по ним, у них прямо глаза горят. Меня это очень радует. Я хочу пожелать им успеха и всячески буду помогать им, чтобы они смогли реализовать свои планы улучшения жизни людей.- Сейчас уже несколько было по ходу.- Да, в тех регионах, где они уже начали работать.- Так конкурс объявлен?- Я искренне сказал, что жизнь покажет, кто и чего добился и кто на что имеет право претендовать. А в конечном результате действительно граждане России определят, кто является наиболее достойным.- Два коротких уточнения по событиям последней недели, и я понимаю, что времени очень мало. Недавно в эфире "Вестей в субботу" появилась информация со ссылкой на The Wall Street Journal, который, в свою очередь, ссылался на источники в Белом доме о том, что американцы начали подготовку — как они говорят, на ранней стадии — к встрече Трампа с вами. А вы такую подготовку начали?- Это обсуждалось с самого начала, имеется в виду после избрания президентом Соединенных Штатов господина Дональда Трампа. И мы с самого начала отвечали на это, что считаем, что такие личные встречи целесообразны, а не только возможны. Мы встречались с президентом Соединенных Штатов на международных площадках. Конечно, это не дает возможность уделить должное внимание российско-американским отношениям. В целом, я считаю, такую встречу полезной. Вопрос только в том, чтобы внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах позволила это сделать.- А как с ними встречаться, учитывая то, что Трамп в значительной степени является заложником внутриамериканского политического процесса? Даже если вы встретитесь и договоритесь, ему дадут осуществить то, о что вы потенциально договоритесь?- Тот опыт общения, который у меня есть с президентом Соединенных Штатов, говорит о том, что, несмотря на то, что его действия часто критикуются, особенно в последнее время, в том числе и на международной арене и в сфере экономики, все-таки этот опыт говорит мне о том, что он человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Все это дает мне основание полагать, что диалог может быть конструктивным.- Недавно он принял ближайших союзников: канцлера Германии Ангелу Меркель, французского президента Макрона. И встречи, особенно с Макроном, были ласка во плоти, объятия, почти поцелуи и так далее. И потом проходит буквально неделя-полторы, и стоило европейцам поднять голос, как в том числе, мне кажется, из-за этого вводится то, что вы называете санкции, в частности, повышенные тарифы на алюминий и сталь. Не боитесь вы таких "ласковых" объятий американцев, которые сейчас говорят: давайте подготовим встречу, а потом встретитесь вы с Трампом, вам такие выставят условия. Или с вами такое не пройдет?- Дело в том, что это не проходит ни с кем. И взаимоотношения между лидерами государств должны быть приемлемыми, цивилизованными. Но это совсем не исключает принятие решений, которые тот или другой лидер считают важными и целесообразными для своей страны. Можно по-разному относиться к тем решениям, которые принимаются в Соединенных Штатах, в том числе и президентом США. Можно критиковать. Действительно, там многое что заслуживает критики. Но есть одно обстоятельство, о котором я уже говорил: Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании.- За одним исключением: улучшить российско-американские отношения.- Одно из обещаний — улучшить российско-американские отношения. Надеюсь, что и это тоже состоится. Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке.- То есть подготовка к встрече идет, но пока только в США?- Я этого не сказал. Это вы говорите. Я хочу сказать, что мы готовы к развитию и углублению, к нормализации отношений с Соединенными Штатами. Инструменты могут быть разные, в том числе и личные встречи.