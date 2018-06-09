Кадры аварии, произошедшей накануне в Якутске, были сняты на видео одной из городских камер наблюдения: водитель Toyota проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в небольшой автомобиль. В результате ДТП мужчина, находившийся в протараненной Suzuki, скончался.

В Якутске 8 июня вечером произошла серьезная авария: по предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, находясь в нетрезвом состоянии, увидел патрульную машину, испугался, свернул на соседнюю улицу и погнал на запрещенный сигнал светофора.Результатом этих необдуманных действий стала гибель пассажира автомобиля Suzuki, в который врезалась Toyota пьяного гонщика.Второй мужчина, водитель протараненного автомобиля, госпитализирован с тяжелыми травмами: сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Известно, что при этом здоровью виновника аварии ничего не угрожает.