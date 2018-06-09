Причиной смерти экс-супруга Ирины Аллегровой стала аллергия на татуировку, сделанную в честь певицы. С таким заявлением выступила сестра Игоря Капусты, Галина.

Причиной смерти экс-супруга Ирины Аллегровой стала аллергияна татуировку, сделанную в честь певицы. С таким заявлением выступила сестраИгоря Капусты, Галина.Четвертый муж звезды российской эстрады Ирины Аллегровойскончался чуть менее месяца назад в одной из больниц Северной столицы. Каксообщалось, Игорь Капуста приехал из Москвы в Санкт-Петербург на обследование,а в больнице подхватил инфекцию, которая и привела к летальному исходу. Однакосестра Игоря винит во всем его бывшую жену.По словам Галины Капусты, она общалась с патологоанатомом -и тот, якобы пришел к выводу, что Игорь умер от аллергии. "Она у негоразвилась после татуировки, которую он сделал в честь Ирины", – заверяетГалина.Игорь Капуста был танцором в коллективе Аллегровой. Парапрожила вместе шесть лет, но брак распался. В 2012 году Капуста попал в тюрьмупо обвинению в распространении наркотиков. Вышел из заключения артист с целымбукетом заболеваний.Галина рассказала, что в последние годы Игорь обрел счастьес женщиной, которая первой призналась ему в любви. Они сняли хорошую квартиру вМоскве, прекрасно жили. По словам Галины Капусты, Наташа безумно любила еебрата, пишет Teleprogramma.История бывшего мужа Ирины Аллегровой была темой несколькихток-шоу. Снова о ней заговорили уже после трагической смерти артиста. ВерсиюГалины Капусты о том, что ее брат стал жертвой аллергии на тату в честь Аллегровой,многим кажется сомнительной. Сестра не поясняет, когда появилась татуировка -и, если давно, то как она могла стать причиной смерти месяц назад. А с певицейКапуста расстался много лет назад.