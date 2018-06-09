Причиной смерти экс-супруга Ирины Аллегровой стала аллергия
на татуировку, сделанную в честь певицы. С таким заявлением выступила сестра
Игоря Капусты, Галина.
Причиной смерти экс-супруга Ирины Аллегровой стала аллергия
на татуировку, сделанную в честь певицы. С таким заявлением выступила сестра
Игоря Капусты, Галина.
Четвертый муж звезды российской эстрады Ирины Аллегровой
скончался чуть менее месяца назад в одной из больниц Северной столицы. Как
сообщалось, Игорь Капуста приехал из Москвы в Санкт-Петербург на обследование,
а в больнице подхватил инфекцию, которая и привела к летальному исходу. Однако
сестра Игоря винит во всем его бывшую жену.
По словам Галины Капусты, она общалась с патологоанатомом -
и тот, якобы пришел к выводу, что Игорь умер от аллергии. "Она у него
развилась после татуировки, которую он сделал в честь Ирины", – заверяет
Галина.
Игорь Капуста был танцором в коллективе Аллегровой. Пара
прожила вместе шесть лет, но брак распался. В 2012 году Капуста попал в тюрьму
по обвинению в распространении наркотиков. Вышел из заключения артист с целым
букетом заболеваний.
Галина рассказала, что в последние годы Игорь обрел счастье
с женщиной, которая первой призналась ему в любви. Они сняли хорошую квартиру в
Москве, прекрасно жили. По словам Галины Капусты, Наташа безумно любила ее
брата, пишет Teleprogramma.
История бывшего мужа Ирины Аллегровой была темой нескольких
ток-шоу. Снова о ней заговорили уже после трагической смерти артиста. Версию
Галины Капусты о том, что ее брат стал жертвой аллергии на тату в честь Аллегровой,
многим кажется сомнительной. Сестра не поясняет, когда появилась татуировка -
и, если давно, то как она могла стать причиной смерти месяц назад. А с певицей
Капуста расстался много лет назад.