Пешеход угодил в больницу с тяжелыми травмами после столкновения двух легковушек на пустом перекрестке в Рыбинске. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии, которая произошла около половины седьмого утра 8 июня.

Пешеход угодил в больницу с тяжелыми травмами после столкновения двух легковушек на пустом перекрестке в Рыбинске. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии, которая произошла около половины седьмого утра 8 июня.Местом действия стал угол Бабушкинской и Гражданской улиц, где и сошлись Ford Fusion и Renault Logan. Светофор в этот момент моргал желтым, а потому водители понадеялись, что один другому уступит дорогу, но никто в итоге и не попытался притормозить перед перекрестком.Удар пришелся в бок такси, после чего машину развернуло и выбросило на пешеходный переход, где она сбила неспешно двигавшегося мужчину. Самостоятельно подняться на ноги он не смог, врачи оценили его состояние как тяжелое.Сами водители в аварии не пострадали.