Учительницу истории из Омска выжили убогие
завистницы-крокодилицы, считает известный радиоведущий Сергей Стиллавин.
Возмущена увольнением девушки и актриса Эвелина Бледанс: фотографии в закрытом
купальнике никак не мешают работе хорошего педагога, уверена телеведущая.
Учительницу истории из Омска выжили "убогие
завистницы-крокодилицы", считает известный радиоведущий Сергей Стиллавин.
Возмущена увольнением девушки и актриса Эвелина Бледанс: фотографии в закрытом
купальнике никак не мешают работе хорошего педагога, уверена телеведущая.
История омской учительницы, уволенной из школы за "фривольные",
с точки зрения чиновников, фотографии в соцсетях, вызвала ажиотаж в интернете.
В защиту 26-летней Виктории Поповой выступили и знаменитости – в частности,
радиоведущий Сергей Стиллавин. Он уверен, что это все происки завистниц,
которые выживают красавиц с пышными формами.
"Совершенно приличное и, можно сказать, художественное
фото – показывает всем, что можно быть счастливой и востребованной даже там,
где убогие завистницы-крокодилицы выживают красивых и смелых чаровниц. Требую
вернуть Викторию на работу! Свободу красоте!", – написал Стиллавин на
странице в Facebook.
Если увлечение девушки модельным делом не мешает ей быть
хорошим учителем, это не должно становиться поводом для увольнения, уверена актриса
и телеведущая Эвелина Бледанс. "Она же не разложила снимки на партах перед
учениками. А если девушка решила стать моделью, делает красивые фотографии в
закрытом купальнике и при этом является хорошим педагогом – я считаю, одно
другому не мешает. Если она дает качественные знания, состоит на хорошем счету
у своих коллег и учеников – не стоит
принимать такие опрометчивые решения и увольнять ее", цитирует актрису РИА
ФАН.
Сама Виктория при этом подчеркивает, что фотографии в
соцсети не выкладывала – понимая, что их могут увидеть ученики . Девушка в
свободное от работы время занималась на курсах моделей plus size и на одном из
занятий позировала для рекламы магазина одежды. Как сообщалось, снимки выложило
в сеть модельное агентство – а там их увидели родители учащихся.
Как стало известно, после жалоб родителей руководство школы предложило
Виктории написать заявление по собственному желанию. А в омской администрации заявили,
что девушка "нанесла урон имиджу учебного заведения".