Учительницу истории из Омска выжили убогие завистницы-крокодилицы, считает известный радиоведущий Сергей Стиллавин. Возмущена увольнением девушки и актриса Эвелина Бледанс: фотографии в закрытом купальнике никак не мешают работе хорошего педагога, уверена телеведущая.

Учительницу истории из Омска выжили "убогиезавистницы-крокодилицы", считает известный радиоведущий Сергей Стиллавин.Возмущена увольнением девушки и актриса Эвелина Бледанс: фотографии в закрытомкупальнике никак не мешают работе хорошего педагога, уверена телеведущая.История омской учительницы, уволенной из школы за "фривольные",с точки зрения чиновников, фотографии в соцсетях, вызвала ажиотаж в интернете.В защиту 26-летней Виктории Поповой выступили и знаменитости – в частности,радиоведущий Сергей Стиллавин. Он уверен, что это все происки завистниц,которые выживают красавиц с пышными формами."Совершенно приличное и, можно сказать, художественноефото – показывает всем, что можно быть счастливой и востребованной даже там,где убогие завистницы-крокодилицы выживают красивых и смелых чаровниц. Требуювернуть Викторию на работу! Свободу красоте!", – написал Стиллавин настранице в Facebook.Если увлечение девушки модельным делом не мешает ей бытьхорошим учителем, это не должно становиться поводом для увольнения, уверена актрисаи телеведущая Эвелина Бледанс. "Она же не разложила снимки на партах передучениками. А если девушка решила стать моделью, делает красивые фотографии взакрытом купальнике и при этом является хорошим педагогом – я считаю, однодругому не мешает. Если она дает качественные знания, состоит на хорошем счетуу своих коллег и учеников – не стоитпринимать такие опрометчивые решения и увольнять ее", цитирует актрису РИАФАН.Сама Виктория при этом подчеркивает, что фотографии всоцсети не выкладывала – понимая, что их могут увидеть ученики . Девушка всвободное от работы время занималась на курсах моделей plus size и на одном иззанятий позировала для рекламы магазина одежды. Как сообщалось, снимки выложилов сеть модельное агентство – а там их увидели родители учащихся.Как стало известно, после жалоб родителей руководство школы предложилоВиктории написать заявление по собственному желанию. А в омской администрации заявили,что девушка "нанесла урон имиджу учебного заведения".