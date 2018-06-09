Дима Билан показал совместное фото с коллегой по сцене Светланой Лободой. Двое артистов вызвали восторг у фанатов певца.

Дима Билан показал совместное фото с коллегой по сцене Светланой Лободой. Двое артистов вызвали восторг у фанатов певца.Премия МУЗ-ТВ стала первым официальным выходом в свет для украинской исполнительницы Светланы Лободы, которая родила второго ребенка менее месяца назад. Отметим, что дочь артистки появилась на свет в Америке, в одном из самых престижных медицинских центров. Собственно, прямиком из США певица и прибыла на красную дорожку мероприятия.Светлана появилась на церемонии награждения в коротком откровенном черном платье и продемонстрировала такую великолепную форму, будто и не рожала вовсе. Артистка произвела фурор среди журналистов и коллег. Не остался в стороне и Дима Билан. Свои восторги он выразил на страничке в социальной сети Instagram."Вчера, со сногсшибательной @lobodaofficial ! Света, был ооочень рад увидеться! Выглядишь потрясающе! 😻И да, о творчестве говорили, такое тоже бывает 😜 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Дима Билан. Отметим, что заветную тарелку артист получил в одной из самых престижных номинаций – "Лучшая песня" – за композицию "Держи".Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах Светлане и Диме. В частности, комментаторы заявили, что артисты великолепно смотрятся вместе. "Главное что вы хорошо получились", "Мои любимые герои", "Два моих кумира, два идола, люблю вас мои хорошие, поздравляю с наградами!!!", "Самые лучшие!🤘", "Красивые! Фотка супер! Удачи, Дима", "Ах ну и красотка же Лобода 🤗 и голос шикарный", "Светлана потрясающе выглядит после рождения доченьки ! И Вы очень ненаглядный, элегантный, вам так идет костюм, и у Вас даже кроссовки с галстуком -бабочкой @bilanofficial ... такие мелкие детали, а как много говорят о Вас.))) 😍" – высказались восхищенные пользователи Сети.