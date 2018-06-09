В Нью-Йорке под угрозой срыва находится выступление команды КВН Городъ Пятигорскъ. Концерт 17 июня отменяется, сообщил в своем Facebook продюсер Лев Трахтенберг. Причина - проблемы при получении американских виз.

В Нью-Йорке под угрозой срыва находится выступление команды КВН "Городъ Пятигорскъ". Концерт 17 июня отменяется, сообщил в своем Facebook продюсер Лев Трахтенберг. Причина — проблемы при получении американских виз.Причина отказа со стороны американского посольства в получении визовой петиции не понятны, отмечает РИА Новости. Лев Трахтенберг отметил, что проблем с организацией гастролей в США в 2013 и 2014 годах не возникало."На этот раз власти требовали одно дополнительное подтверждение за другим, справку за справкой, бумажку за бумажкой, доказательство за доказательством", — поясняет продюсер.Члены пятигорской команды КВН попытались собрать новый пакет документов, запросив рабочие визы другой категории, но вновь получили отказ. По мнению Трахтенберга, обострение отношений между Москвой и Вашингтоном отражается на получении въездных виз в США не только для туристов, но и для артистов.Вашингтон в сентябре 2017 года провел рейдерский захват помещений российских дипломатических представительств в США и высылку российских дипломатов. В ответ Москва уравняла число американских дипломатов в России с числом остающихся в США российских дипломатов. Арифметика оказалась не в пользу американской стороны.Следующую высылку российских дипломатов президент Дональд Трамп провел после скандала с "делом Скрипалей". США выслали 60 российских дипломатов, ровно столько же сколько все европейские страны вместе взятые. Москва ответила абсолютно зеркально: Россию покинули еще 60 сотрудников американского Госдепа. Посольство Великобритании потом представило шесть ничем не подкрепленных слайдов, на основании которых highly likely были выдворены дипломаты из США и нескольких европейских стран.При этом высылка российских дипломатов проводилась при активном давлении на коллег из других стран премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Узнав, что США выслали столько же дипломатов, сколько все остальные страны вместе взятые, президент США Дональд Трамп устроил большой разнос своим помощникам. Более того, его обида на Терезу Мэй проявилось на G7 в Канаде – он отказался общаться с ней, сравнив ее с надоедливой училкой.