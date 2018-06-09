В китайском Циндао состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Монголии и Китая. Начиная переговоры, Владимир Путин отметил, что приоритетные направления сотрудничества в области инвестиций, высоких технологий и промышленности уже определены.

В китайском Циндао состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Монголии и Китая. Начиная переговоры, Владимир Путин отметил, что приоритетные направления сотрудничества в области инвестиций, высоких технологий и промышленности уже определены."Наши государства наращивают взаимодействие по созданию совместной транспортной инфраструктуры", — рассказал российский лидер.В качестве примера он привел рост объема контейнерных перевозок по маршруту Китай — Монголия — Россия — страны Европы. Если в 2017 году они увеличились в 2,7 раза, то в первом квартале 2018 года — уже почти в 4 раза, передает "Интерфакс".