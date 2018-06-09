Оба политика и премьер министр Японии Синдзо Абэ и глава Северной Кореи Ким Чен Ын получили приглашение посетить в сентябре Восточный экономический форум во Владивостоке.

Оба политика и премьер министр Японии Синдзо Абэ и глава Северной Кореи Ким Чен Ын получили приглашение посетить в сентябре Восточный экономический форум во Владивостоке.Как сообщает японское агентство "Kyodo", неформальные переговоры Токио и Пхеньяна могут начаться уже в Сингапуре, куда приедут не только Дональд Трамп и Ким Чен Ын, но и представитель Токио советник по национальной безопасности Сетаро Яти.Япония намерена в первую очередь обсудить вовсе не вопросы ядерного разоружения, а, скорее, гуманитарную проблему."В связи с тем, что премьер-министр Синдзо Абэ выражал готовность провести прямые переговоры с Северной Кореей, Токио надеется заложить базу для реализации такой встречи и разрешить ситуацию с японцами, похищенными Пхеньяном десятки лет назад", — сообщает газета "Майнити симбун".О возможности саммита во Владивостоке договариваться возможно придётся в Сингапуре, но для того, чтобы в августе в том же Сингапуре состоялась встреча глав МИД Японии и КНДР, готовить её начнут на днях в Улан-Баторе. Там 14 и 15 июня должна пройти международная конференция по безопасности.Со стороны Пхеньяна на них будет присутствовать представитель Института разоружения и мира — одного из департаментов МИД КНДР, которой сможет обсудить детали встречи с японскими коллегами сообщает издание.