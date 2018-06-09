Россия призывает власти Австралии и Афганистана расследовать преступления австралийских военных на афганской территории и привлечь виновных к ответственности.

Россия призывает власти Австралии и Афганистана расследовать преступления австралийских военных на афганской территории и привлечь виновных к ответственности.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало министерство иностранных дел, где обратили внимание на секретный доклад командования Вооруженных сил Австралии 2016 года, который не так давно обнародовали журналисты газеты The Sydney Morning Herald.МИД РФ констатирует, что в документе отмечается "систематическое, несанкционированное и безосновательное применение оружия, в том числе против мирного населения, военнослужащими этой страны в составе коалиционного контингента в Афганистане".Речь идет о солдатах и офицерах австралийского спецназа.На Смоленской площади напомнили, что еще в 2017 году телекомпания Australian Broadcasting Corporation рассказала о хладнокровных убийствах, которые совершали в Афганистане австралийские военные, в частности, расстрелявшие в сентябре 2012 года в провинции Кандагар афганского мальчика.Москва отмечает, что стало показательным то, что никто не понес ответственности за военные преступления – министерство обороны Австралии лишь выразило "серьезную озабоченность".Внешнеполитическое ведомство России призвало власти Афганистана и Австралии провести независимое и беспристрастное расследование данных преступлений и наказать виновных.