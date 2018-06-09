Минобороны планирует изменить правила призыва на срочную службу. Уже с осени 2018 года молодые люди, признанные ограниченно годными, смогут добровольно пройти повторную медкомиссию.

Минобороны планирует изменить правила призыва на срочную службу. Уже с осени 2018 года молодые люди, признанные ограниченно годными, смогут добровольно пройти повторную медкомиссию.Нововведение многократно увеличит шансы примерить на себя форму и кирзовые сапоги. Это особенно актуально для россиян, которые планируют связать свою судьбу с силовыми структурами, и абитуриентов военных вузов.Согласно поправкам, новобранцев поделят на две категории. В первую войдут призывники, не имеющие воинских званий и пребывающие в запасе, передает со ссылкой на газету "Известия".Для них срок службы будут отсчитывать как раз со дня присвоения звания. Как указано в проекте, военный билет с записью "рядовой" такие бойцы должны получить "до убытия со сборного пункта субъекта федерации к месту прохождения военной службы".Вторая категория­ включает в себя призывников, которые не числятся в запасе, но имеют воинские звания. Началом службы для них будет день приказа военкома о направлении в воинскую часть.Сообщается, что этот момент особенно важен для новобранцев. Именно с него начинают считать дни до долгожданного "дембеля", пишет .Стоит отметить, что на сборных пунктах призывник может провести некоторое время, которое не зачтется в срок службы. Как правило, такое ожидание длится три дня.Особое внимание уделят гражданам, не числящимся в запасе, но имеющим воинские звания. Эта новая категория появилась лишь в начале 2018 года, сообщает .Таким образом, молодые люди, которые ранее были признаны ограниченно годными и зачислены в запас, получат право добровольно пройти освидетельствование еще раз. Повторная медкомиссия может установить, что рядовой здоров или годен к службе с незначительными ограничениями. Такой гражданин подлежит призыву на общих основаниях.