В Париже близится к завершению Открытый чемпионат Франции по теннису. Стала известна победительница в одиночном разряде у женщин. Ей стала румынка Симона Халеп.

В Париже близится к завершению Открытый чемпионат Франции по теннису. Стала известна победительница в одиночном разряде у женщин. Ей стала румынка Симона Халеп.В финале Симоне Халеп противостояла американка Слоан Стивенс. Первая партия осталась за Слоан 6:3. Но во втором сете Халеп взяла реванш 6:4. В третьей партии преимущество Симоны стало полным. Только при счете 0:5 американке удалось выиграть первый гейм. Но в итоге румынка довела партию до победы 6:1. Матч продолжался 1 час 56 минут.Симона Халеп впервые в карьере стала победительницей не только Rollan Garros, ни и турнира из серии Большого шлема. Также Симона сохранила за собой первую позицию в рейтинге WTA.