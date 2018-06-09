Вернуть Россию в G7 предложил президент США Дональд Трамп. Москва считает, что семерочный формат - это формат из прошлого. Для Москвы вопрос присоединения к G7 совершенно не актуален, считает замглавы МИД России Сергей Рябков.

Вернуть Россию в G7 предложил президент США Дональд Трамп. Москва считает, что семерочный формат — это формат из прошлого. Для Москвы вопрос присоединения к G7 совершенно не актуален, считает замглавы МИД России Сергей Рябков."Так называемая добавленная стоимость нынешней семерки для нас совершенно не очевидна", — подчеркнул он во время выступления в Школе ПИР-Центра в Звенигороде.В 2014 году семь стран Большой восьмерки во время российского председательства перед саммитом в Сочи провели альтернативный саммит G7 в Брюсселе. При этом на него Россию не пригласили, напоминает РИА Новости. Страны G7 заявили, что не хотят сидеть за одним столом с Россией, пока она не откажется от российского Крыма.Это показало, подчеркнул Сергей Рябков, что еще на том этапе формат уже начал себя изживать. Сейчас это заметно еще сильнее, когда есть очень мощные альтернативы, в которых Россия представлена. Среди таких альтернатив – G20, БРИКС, Шанхайская организация по сотрудничеству, саммит которой проходит 9 и 10 июня в китайском Циндао.При этом Рябков подчеркнул, что возвращение России к G8 неактуально и с учетом сигналов от европейских участников G7: они начали выставлять различные предварительные условия, даже не спросив, а заинтересована ли Москва в возрождении Большую восьмерки.Тем временем, Москва и Вашингтон продолжают готовить встречу президентов двух стран – Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом, пояснил Сергей Рябков, для Москвы важны не сроки, а результаты этой встречи. Конечно, встреча в верхах не должна была при этом откладываться на неопределенный срок. Фактор времени всегда очень существенен, отметил Рябков, но отказался оценивать шансы встречи по месяцам.Рябков считает, что встреча Путина и Трампа позволит открыть шлюзы для решения застоявшихся проблем в двусторонних отношениях, даст сигнал американским бюрократам не саботировать улучшение отношений."Мы хотим улучшения отношений с США, — подчеркнул замглавы МИД России. — Об этом неоднократно говорил президент России. Но он сказал также в Петербурге, что в международных отношениях сегодня происходит что-то похожее на игру без правил. С этим тоже нужно иметь дело, и разговор в этой плоскости тоже с Трапом пройдет".Повестка встречи Путина и Трампа при этом будет всеобъемлющей – вопросы стратегической безопасности, контроль над вооружениями, недопущение гонки вооружений, вопрос нераспространения оружия массового поражения, региональные кризисы. Не исключено, что саммит США и России пройдет уже летом 2018 года в Вене. Австрия уже направила такое предложение в Белый дом.Тема подготовки встречи вышла на повестку после того, как Дональд Трамп в марте 2018 года позвонил президенту Путину. Также прорабатывается вопрос о встрече главы МИД России Сергея Лаврова и главы Госдепа Помпео в Сингапуре 2-4 августа на форуме АСЕАН.