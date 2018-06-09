Средний срок аренды апартаментов высокого ценового сегмента составляет 10-14 дней, при бюджете 120-150 тыс. рублей.

Эксперты резиденции "Дипломат", впервые за четыре года отметили, что на рынке высокобюджетной аренды полуострова Крым, спрос на дорогие лоты превысил предложение в несколько раз.В первую очередь это связано с открытием Керченского моста, движение по которому уже доступно для легковых автомобилей с середины мая 2018 года, а также открытием нового терминала аэропорта Симферополь.По словам экспертов, на сегодняшний день арендаторами высокобюджетной недвижимости полуострова востребованы лоты площадью 130-150 кв. м с качественной отделкой, всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Средний срок аренды апартаментов высокого ценового сегмента составляет 10-14 дней, при бюджете 120-150 тыс. рублей.