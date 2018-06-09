11 июня в столице простятся сразу с двумя известными актерами – Игорем Ляхом и Игорем Охлупиным.

11 июня в столице простятся сразу с двумя известными актерами – Игорем Ляхом и Игорем Охлупиным.Актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Лях, известный миллионам зрителей по роли Леньки в фильме Меньшова "Любовь и голуби", ушел из жизни 8 июня. Ему было всего 55 лет."Это неожиданная и преждевременная смерть. Он на поколение с лишним моложе меня, и такое произошло. Смерть очень ранняя. Не знаю, чем она вызвана, но мне очень жаль", — выразил свои соболезнования режиссер Владимир Меньшов.Прощание с Игорем Ляхом состоится 11 июня в Николо-Архангельском крематории, сообщили Агентству городских новостей "Москва" сообщили в Высшем театральном училище им. М.Щепкина, где актер был художественным руководителем курса.Народный артист РСФСР Игорь Охлупин скончался в возрасте 79 лет в больнице после непродолжительной болезни."Это был артист с неповторимой индивидуальностью. Он был замечательным партнером, сговорчивым, внимательным, чутким", — рассказала РИА Новости народная артистка России Светлана Немоляева.Всю жизнь артист посвяти Московскому академическому театру имени Маяковского. Там же его и проводят в последний путь."В 10:30 начнется отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. В 12:00 — прощание в театре Маяковского", — сказали ТАСС в пресс-службе театра, добавив похоронен актер будет на Троекуровском кладбище столицы.