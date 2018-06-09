Российский гонщик формулической команды Williams Сергей Сироткин прокомментировал для прессы итоги первого дня очередного этапа чемпионата мира в Королевских гонках – Гран-при Канады, который стартовал в Монреале. Вторая практика не удалась, признался пилот.

Российский гонщик формулической команды Williams Сергей Сироткин прокомментировал для прессы итоги первого дня очередного этапа чемпионата мира в "Королевских гонках" – Гран-при Канады, который стартовал в Монреале. Вторая практика не удалась, признался пилот."Честно говоря, вторая практика прошла очень-очень плохо, — цитирует Сироткина Racefans.Net. – Мне не удалось заставить шины работать. Мы знаем, насколько важен данный фактор в этом году. Если вы все делаете правильно, то это дает вам значительное преимущество. Нам же, на данный момент, далеко не всегда удается понять, как выжимать из шин максимум".При этом россиянин заметил, что во время первой практики, работая с жесткими шинами, он ощущал себя в кокпите гораздо лучше: "Но на мягких составах машина не работала. Иногда настройки работают нормально, иногда нет"."Мы еще до выезда на трассу знали, что ситуация не будет идеальной, но все равно должны были отработать эту программу, чтобы собрать нужные данные, — признался гонщик. – Еще до начала сессии мы понимали, что нам будет непросто, но на деле опыт получился даже более болезненным, чем мы предполагали"."Правильная работа с шинами позволяет значительно прибавить в скорости, так что да, в этой сессии мы вообще не попали в настройки. Хотя с точки зрения итоговых позиций результат получился не таким плохим, как может показаться", – сказал Сироткин.