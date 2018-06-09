Полеты американских дальних бомбардировщиков B-1B временно прекращены. Причина – неисправность кресел-катапульт. Ее обнаружили во время аварийной посадки одного из самолетов в штате Техас, пишет агентство ТАСС со ссылкой на представителя ВВС США Уильям Рассел. Как только проблему устранят, полеты возобновятся.

Полеты американских дальних бомбардировщиков B-1B временно прекращены. Причина – неисправность системы катапультации экипажа. Ее обнаружили во время аварийной посадки одного из самолетов в штате Техас, пишет агентство ТАСС со ссылкой на представителя ВВС США Уильям Рассел. Как только проблему устранят, полеты возобновятся.Напомним, 7 июня стало известно, что Соединенные Штаты перебросили пару B-1B в Великобританию и они начали проводить тренировочные полеты над Балтикой, недалеко от российской границы.Американские ВВС называют B-1B Lancer, или "Улан", своим основным нестратегическим бомбардировщиком. Хотя до 2007 года этот самолет мог нести ядерное оружие. Сейчас боевая машина может взять на борт более 34 тонн управляемых и неуправляемых бомб. Точная дальность полета не сообщается, но разработчик утверждает, что топлива B-1B хватает на межконтинентальные перелеты. Предельная скорость – свыше 1,2 Махов, то есть около 1400 километров в час.B-1B участвует в боевых действиях с 1998 года. В операции "Несокрушимая свобода", которую вооруженные силы США проводили в Афганистане в 2001 году, на долю "Уланов" пришлось 40% от всех сброшенных бомб, или 3900 управляемых боеприпасов. В общей сложности американские ВВС имеют 62 бомбардировщика В-1В "на ходу" и еще пара проходит тестирование. Стоимость каждого – 317 миллионов долларов.