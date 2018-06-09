Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая скончалась в Петербурге на 58-м году жизни.

Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая скончалась в Петербурге на 58-м году жизни.Как передает ТАСС, об этом рассказали в пресс-службе Камерного театра и Малыщицкого, где много лет служила актриса.Подчеркивается, что артистка вместе со своим отцом — известным советским и российским режиссером, педагогом, основателем нескольких театров Владимиром Малыщицким — стояла у истоков ленинградского Молодежного театра.На его сцене Татьяна Владимировна выступала в таких постановках как "Беда", "Диалоги" и других. Впоследствии она участвовала в основании студенческого театра "Studio" ЛИИЖТа (Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта), который питерская публика называла "малой Таганкой", по аналогии со знаменитым московским театром Юрия Любимова. Сейчас он известен как Камерный театр Малыщицкого.На его подмостках актриса играла в спектаклях "Иванов", "Женитьба", "Лицей, который не кончается", "Вишневый сад" и других. Она также снималась в кинофильмах и телесериалах, среди которых "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". О дате прощания с ней будет объявлено позднее.