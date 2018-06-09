Журналистам издания Fast Company стали известны подробности о будущей модели смарт-часов Apple Watch. По информации источников издания, Apple сменит конструкцию управляющих элементов и дополнит их новыми возможностями.

Журналистам издания Fast Company стали известны подробности о будущей модели смарт-часов Apple Watch. По информации источников издания, Apple сменит конструкцию управляющих элементов и дополнит их новыми возможностями.В модели Watch, которая выйдет в этом или следующем году (в компании пока не определились), боковая кнопка управления и "цифровая коронка" больше не будут нажиматься механически. Элементы станут неподвижными, но будут при этом распознавать нажатие и эмулировать тактильные ощущения при помощи встроенного вибромотра Taptic Engine.Часы Apple, таким образом, повторят судьбу iPhone, кнопка "домой" которого начиная с моделей 7-го поколения больше не нажимается механически, но пытается сымитировать тактильные ощущения от нажатия. Еще раньше подобный "обман осязания" Apple применила в тачпадах ноутбуков, также сделав их неподвижными.Замена механических клавиш неподвижными сделает гидроизоляцию Watch надежнее и, возможно, позволит сделать их водонепроницаемыми. Модели второго и третьего поколений являются лишь водозащищенными — с ними можно принимать душ или плавать в бассейне, но не нырять на глубину. Кроме того, со временем или в результате физических воздействий надежность гидроизоляции текущих моделей может снижаться.Неподвижные элементы управления также требуют меньше места внутри корпуса, что позволит увеличить объем, отводимый батарее. Наконец, в компании подумывают о том, чтобы дополнить поверхность кнопок медицинскими датчиками, позволяющими, когда пользователь касается их, отслеживать дополнительные параметры жизнедеятельности организма.В будущем же, пишет Fast Company, в Apple надеются создать смарт-часы вообще без кнопок — на нажатия будут реагировать отдельные области на корпусе устройства. Кнопки отправятся на свалку истории — как аудиоразъем в iPhone 7 или круглая клавиша "домой" в iPhone X.