Ксения Собчак успешно провела церемонию вручения премии МУЗ-ТВ. В роли конферансье она выступала уже девятый раз. Больше – десять раз – премию вела только Лера Кудрявцева. Но в этом году семейные обстоятельства не позволили ей выйти на сцену. Собчак была словоохотлива и поговорила об отсутствующей коллеге.

Ксения Собчак успешно провела церемонию вручения премии МУЗ-ТВ. В роли конферансье она выступала уже девятый раз. Больше – десять раз – премию вела только Лера Кудрявцева. Но в этом году семейные обстоятельства не позволили ей выйти на сцену. Собчак была словоохотлива и поговорила об отсутствующей коллеге."Я рада за Леру и готова отдать ей часть детских вещей, посоветовать ей хорошего тренера по плаванию, чтобы после родов она быстро вернулась в форму", – рассказала Dni.Ru Собчак. Она добавила, что никакой вражды у нее с Кудрявцевой нет, как могли подумать внимательные зрители церемоний прошлых лет. "Какие-то перепалки у нас случаются запланированно и нужны они только для того, чтобы вам, зрителям, было интересно смотреть многочасовые трансляции. Но когда выключаются камеры, у нас добрые, ровные, дружеские отношения", – отметила она.47-летняя Кудрявцева не скрывает, что от ведения важного светского мероприятия она отказалась, поскольку в конце лета – начале осени должна родить. "Ну куда мне столько часов вести концерт в моем положении! Это же такие нагрузки. Я решила себя поберечь", – цитирует Леру Кудрявцеву StarHit.Несмотря на возраст, она хорошо переносит беременность. Напомним, что первым о скором пополнении в семействе сообщил ее друг Андрей Малахов. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью, – откровенно заявил всезнающий телеведущий. – А то, что супруг, хоккеист Игорь Макаров, всего на три года старше ее 28-летнего сына Жана от первого брака, дива считает только плюсом".Интересно, что телеведущая станет мамой и бабушкой почти одновременно – она родит вместе со своей невесткой. Сегодня возлюбленная сына Кудрявцевой Анастасия находится на последних месяцах беременности.