Создатели Adblock Plus (ABP), популярного расширения для блокировки интернет-рекламы в браузере, присоединились к кампании по борьбе с отслеживанием пользователей через кнопки социальных сетей. Новая функция уже доступна в плагине для Chrome и Firefox.

Создатели Adblock Plus (ABP), популярного расширения для блокировки интернет-рекламы в браузере, присоединились к кампании по борьбе с отслеживанием пользователей через кнопки социальных сетей. Новая функция уже доступна в плагине для Chrome и Firefox.Такие кнопки, как "лайкнуть" или "поделиться", а также виджеты создают так называемые теневые профили, позволяющие соцсетям узнать, какие сайты посещал пользователь. При этом ему не нужно нажимать на них или быть залогиненным в соцсети — достаточно того, чтобы эти элементы просто были встроены на страницу.Чтобы "плохие" кнопки выключались автоматически, пользователям ABP нужно подписаться на список блокировок. Как это сделать, объясняется на сайте сервиса.Как признаются сами разработчики ABP, они брали за пример Apple. На конференции WWDC, открывшейся 4 июня, было объявлено, что новая версия Safari в iOS 12 и macOS 10.14 (Mojave) по умолчанию будет блокировать кнопки социальных сетей и виджеты для комментариев. Определенные сайты можно будет внести в белый список. Эти функции заработают осенью.Новая версия ABP, по сути, делает то же самое — но уже сейчас и не только на устройствах Apple.”Apple собралась показывать рекламу в приложениях читайте такжеТакже в браузере Safari был улучшен менеджер паролей: данные создаются автоматически, не дублируются и сохраняются, когда пользователь заводит новую учетную запись. Сайтам показывается не детальная, а сокращенная информация о системе, что посетителя было труднее отследить.