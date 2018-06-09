Новый суперкомпьютер помог США вернуть себе лидерство в списке 500 самых мощных вычислительных систем в мире. Summit, разработанный компанией IBM при участии Nvidia, оказался в два раза производительнее китайского Sunway TaihuLight, ранее занимавшего первую строчку.

Новый суперкомпьютер помог США вернуть себе лидерство в списке 500 самых мощных вычислительных систем в мире. Summit, разработанный компанией IBM при участии Nvidia, оказался в два раза производительнее китайского Sunway TaihuLight, ранее занимавшего первую строчку.Производительность Summit достигает 200 петафлопс, или 200 000 триллионов операций в секунду. У Sunway TaihuLight она равняется 93 петафлопс, у третьего мощнейшего суперкомпьютера Tianhe-2, установленного в Национальном суперкомпьютерном центре в Гуанчжоу, — 33,86 петафлопс.Summit установлена в Национальной лаборатории города Ок-Ридж (штат Теннесси, США). Она занимает площадь в 930 кв. м и потребляет 20 мегаватт (столько же электричества тратят 16 300 домов в США) — как небольшой городок. На создание Summit было потрачено около $200 миллионов.Вычислительная мощь Summit будет использоваться для в различных областях, связанных с астрофизикой, генной инженерией, исследованиями в области лечения рака и других заболеваний. Также суперкомпьютер поможет в моделировании ситуаций, у которых могут быть триллионы возможных вариантов развития событий. Например, благодаря Summit ученые смогут изучить физику взрыва сверхновых и лучше понять процессы, возникающие в результате эволюции звезд.Изучая митохондрии в клетках, система поможет выработать более надежные тесты для раннего выявления генетических заболеваний, таких как болезни Паркинсона и Альцгеймера. Summit может применяться и в сфере искусственного интеллекта.”Китай впервые обогнал США по числу суперкомпьютеров читайте такжеОрганизация International Supercomputing Conference (ISC) обновляет рейтинг TOP500 дважды в год — летом и осенью. Первым список возглавил CM-5/1024, собранный Thinking Machines в 1993 году. Суперкомпьютеры в основном используются для научных исследований в области метеорологии, ядерной энергетики, генной инженерии, а также для моделирования ядерных испытаний и изучения изменений в климате.