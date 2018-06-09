Сотрудники Госавтоинспекции устроили мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов. Дети своими руками создавали яркие аксессуары...

В ГБОУ г. Москвы «Романовская школа» стартовала широкомасштабная акция «Светлячок». В мероприятии приняли участие более 100 детей.Сотрудники Отдела пропаганды безопасности дорожного движения совместно с Юными инспекторами движения, участниками волонтерского Центра из числа старшеклассников при поддержке Всероссийского издания «Добрая дорога детства» организовали и провели профилактическое мероприятие для учащихся Романовской школы. Акция стала первой в цепочке мероприятий, которые пройдут в летних сменах всех образовательных организаций Москвы. На протяжении всего марафона сотрудники Госавтоинспекции будут выступать с призывом использовать световозвращающие элементы.Торжественное открытие марафона состоялось в спортивном зале школы. С приветственным словом выступил директор образовательного учреждения Татьяна Щипкова, она отметила важность проведения мероприятий в рамках безопасности дорожного движения и пожелала детям солнечных каникул. Начальник Отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД майор полиции Любовь Высоцкая рассказала о необходимости применения световозвращающих элементов, призвала ребят быть более внимательными при пересечении проезжей части и всегда соблюдать Правила дорожного движения.Следующий этап стал самым интересным: сотрудники Госавтоинспекции устроили мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов. Дети своими руками создавали яркие аксессуары, которые не только украсят одежду, рюкзаки и сумочки, но и помогут стать заметнее на дороге, что значительно снижает риск дорожно-транспортного травматизма, а часто сохраняет жизнь юного пешехода.Пока одни ребята мастерили светоотражающие ромашки, геометрические фигуры и сердечки, другие обучались навыкам регулировщика. Инспектор дорожно-патрульной службы Центрального округа столицы рассказал о значении основных жестов, подаваемых для управления движением транспорта. Ребята смогли почувствовать себя сотрудниками Госавтоинспекции и наглядно продемонстрировать полученные знания.Затем все дети переместились в интерактивный класс. На больших экранах было спроецировано дорожное движение. Дети оказались на импровизированной проезжей части. Соблюдая ПДД, ребята принимали решение, когда разрешается переходить дорогу, а в какой ситуации это опасно для жизни. Госавтоинспекторы пояснили детям, что очень важно быть внимательными при пересечении пешеходного перехода.После увлекательного флэш-моба участники отправились на улицу. Во дворе школы, где расставлены дорожные знаки и светофоры, а на асфальте нанесена разметка, маленькие участники дорожного движения продемонстрировали полученные знания и показали, на какой сигнал светофора следует переходить дорогу и пояснили значение дорожных знаков. Полицейские остались довольны способными учениками и вручили детям полезные подарки: стильные светоотражающие браслеты, брелоки и брошюры по Правилам дорожного движения. Дети, не скрывая эмоций, делились впечатлениями со сверстниками и учителями, а инспекторов поблагодарили за интересное мероприятие.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81