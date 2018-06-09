Мужчина является юридическим лицом, поэтому наказание для него было столь строгим

Мужчина является юридическим лицом, поэтому наказание для него было столь строгимДимитровский районный суд оштрафовал костромича на 100 тысяч рублей за стоянку на берегу реки Волги.Водитель является юридическим лицом, поэтому наказание было столь строгим, сообщают в пресс-службе ведомства. Второго водителя, нарушевшего закон, оштрафовали на три тысячи рублей. Мужчины пытались оспорить решения суда: в водоохранной зоне не было запрещающих знаков.Тем не менее, приговор остался без изменений.