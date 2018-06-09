В Кемерове областной суд продлил арест гендиректору компании-арендатора ТЦ Зимняя вишня Надежде Судденок. Она останется под стражей до 24 августа 2018 года. Тем самым было подтверждено решение суда первой инстанции.

Кемеровский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении ареста гендиректору компании-арендатора ТЦ "Зимняя вишня Кемерово" Надежде Судденок. Она останется под стражей до 24 августа 2018 года.Надежда Судденок была задержана в конце марта по делу о пожаре в "Зимней вишне". Она принесла соболезнования родственников погибших и пострадавших при пожаре и просила перевести ее под домашний арест. По ее словам, она не сможет никуда скрыться от следствия, так как у нее истек срок действия паспорта. Адвокат просил отменить решение суда, так как считает причастность Судденок к преступлению недоказанной. Представители СК, прокуратуры и потерпевших настаивали на аресте, сообщает ТАСС.Также ранее суд отказал в обжаловании ареста еще трем фигурантам дела: бывшему гендиректору основного собственника здания ТЦ — Кемеровского кондитерского комбината Юлии Богдановой, техническому директору Георгию Соболеву, сотруднику компании-поставщика систем пожарной безопасности "Системный интегратор" Александру Никитину.Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, большинство из них дети. Всего по делу задержаны 10 человек.