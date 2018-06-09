Перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества в Циндао проходят встречи лидеров стран. Более серьезный диалог на фоне незаконного выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий должны наладить Россия и Иран. Эту идею на встрече с Путиным высказал президент Ирана Хасан Рухани.

Перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао проходят встречи лидеров стран. Более серьезный диалог на фоне незаконного выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) должны наладить Россия и Иран. Эту идею на встрече с Путиным высказал президент Ирана Хасан Рухани.Хасан Рухани подчеркнул, что Москва сыграла очень важную и конструктивную роль в исполнении иранских ядерных соглашений. Президент России Владимир Путин отметил, что Тегеран и Москва успешно сотрудничают по разрешению сирийского кризиса."И здесь есть о чем поговорить, потому что есть конкретные результаты", — цитирует Путина "Интерфакс".Не только конкретными, а весьма ощутимыми считает результаты взаимодействия с Россией для безопасности в этом регионе Хасан Рухани. И изо дня ко дню результаты, подчеркнул президент Ирана, чувствуются все сильнее."Роль нашего взаимодействия является очень сильной и важной в этом регионе", — подчеркнул Рухани.Путин согласился, что "ирано-российское сотрудничество на поле боя в борьбе с терроризмом и разными радикальными группировками оказалось достаточно успешным".При этом Россия поддержит Иран в его стремлении осуществлять полноформатное сотрудничество в рамках ШОС, добавил Путин.Путин отметил увеличение товарооборота между Россией и Ираном. Он считает, что у взаимной торговли – хорошие перспективы.Отношения между двумя государствами являются уникальными и специальными, потому как охватывают все уровни и все вопросы, подчеркнул иранский лидер. Он поблагодарил Путина за содействие Тегерану в сотрудничестве с ШОС, которая, по мнению Рухани, очень влиятельная структура по обеспечению безопасности.