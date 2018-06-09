Движение Талибан (запрещено в России) объявило о перемирии на три дня по случаю празднования Ураза-Байрама. Ранее о перемирии с талибами объявили власти Афганистана. При этом они продолжат бороться с ИГ (запрещена в России).

Движение "Талибан" (запрещено в России) объявило о перемирии на три дня по случаю празднования исламского праздника Ураза-Байрам.Ранее о временном перемирии с талибами объявил президент Афганистана Ашраф Гани. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня, сообщает РИА Новости. В это время силы безопасности страны прекратят наступательные операции против членов движения "Талибан". При этом они продолжат бороться с ИГ (запрещена в России) и другими террористическими организациями.Ураза-байрам — один из двух главных дней мусульманских праздников. Он знаменует завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан.